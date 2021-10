Reforço na aplicação da vacina para este grupo será feito a partir desta sexta-feira (15) - Divulgação/Ascom

Reforço na aplicação da vacina para este grupo será feito a partir desta sexta-feira (15)Divulgação/Ascom

Publicado 13/10/2021 20:19

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está ampliando a partir desta quinta-feira (14) o cadastro para a aplicação de doses de reforço da vacina contra a covid-19 em trabalhadores da Saúde maiores de 18 anos, alcançando aqueles que receberam a segunda dose até o dia 31 de março.

O reforço na aplicação da vacina para este grupo será feito a partir desta sexta-feira (15). Os agendamentos para a dose de reforço devem ser feitos no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). A aplicação da dose de reforço para trabalhadores da Saúde começou no dia 4 e vem sendo feita de forma escalonada, considerando a quantidade de pessoas vacinadas em cada período e a quantidade de vacinas que são entregues ao município destinadas a este grupo pelo Ministério da Saúde.



“A aplicação das doses de reforço é mais um passo de fundamental importância dentro do processo de vacinação contra a covid-19 e para o controle da pandemia. Estamos avançando de acordo com a chegada de novos lotes e também conforme a demanda. Os resultados da vacinação já são claros e resultam na queda sustentada dos casos graves, que exigem internação. Os trabalhadores da Saúde desde o início da pandemia têm tido um papel fundamental em todo este processo e merecem todo o nosso reconhecimento e cuidado”, destacou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



Levantamento da Vigilância Epidemiológica aponta que 15.878 trabalhadores da área de saúde concluíram o esquema de vacinação até o momento, recebendo a segunda dose da vacina. Desde o início da aplicação do reforço, 1.778 trabalhadores da Saúde foram vacinados.



“Estamos ampliando a dose de reforço neste momento para os trabalhadores da Saúde vacinados até o fim de março. É fundamental que no momento em que se apresentar para receber a vacina, o trabalhador da Saúde apresente o cartão de vacinação para que a equipe possa conferir qual vacina foi aplicada anteriormente e também para que o prazo entre as vacinas seja conferido. Também é importante que a pessoa apresente o comprovante de trabalho na área de saúde”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.