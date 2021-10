Mulheres foram convidadas para passeio pela Baía de Guanabara, aproveitando o feriado de Nossa Senhora de Aparecida - Divulgação

Mulheres foram convidadas para passeio pela Baía de Guanabara, aproveitando o feriado de Nossa Senhora de AparecidaDivulgação

Publicado 13/10/2021 21:09 | Atualizado 13/10/2021 21:14

Petrópolis - A manhã da última terça-feira (12) foi muito especial para cerca de 20 mulheres que enfrentaram o câncer de mama e venceram. Com o apoio do projeto “Volte a Ser Feliz”, idealizado pela micropigmentadora petropolitana Patrícia Bastos, as mulheres beneficiadas foram até a Marina da Glória, no Flamengo, para um momento especial. Elas foram convidadas a um passeio pela Baía de Guanabara, aproveitando o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, celebrando a vida e a superação da doença, dentro do Outubro Rosa, mês dedicado ao combate do câncer de mama.



O "Volte a Ser Feliz" é fruto da gratidão de Patrícia, que largou as carreiras em Nutrição e Direito, para seguir em busca do próprio sonho. Depois de cursos no exterior, a especialista realiza de forma gratuita desde 2014, a reconstrução de aréolas mamárias, correção de vitiligo, queimaduras e cicatriz, além de micropigmentação labial e de sobrancelhas para quem enfrentou o câncer de mama e precisou realizar a mastectomia.



“Eu faço o projeto apenas em fruto da minha gratidão por tudo o que a vida me presenteou. Nos atendimentos em geral que faço, parte dos recursos são destinados ao ‘Volte a Ser Feliz’ e assim posso realizar os procedimentos gratuitos às mulheres que não podem arcar com a reconstrução e que querem ter a sua autoestima devolvida”, explica Patrícia.



Ao todo, já foram mais de 300 pessoas que passaram pelas mãos da profissional que desenvolve o trabalho a partir da utilização de pigmentos e um dermógrafo, equipamento especial usado para a técnica.



“O projeto é mais do que só os itens usados para fazer as reconstruções. Todo ano eu costumo reunir um grupo dessas mulheres para dar a elas a oportunidade de olhar a vida de forma diferente, vivenciando outras experiências. Dessa vez, resolvemos dar um passeio em um catamarã pela Baía da Guanabara, oferecendo também muitos presentes de parceiros e comidinhas, além de muita música, aulas de dança e diversão, para trazer um pouco de leveza a vida dessas mulheres que já sofreram tanto com o câncer”, detalha Patrícia.



Quem já vivenciou a emoção de ser atendida pelo projeto e venceu a doença, comemorou a iniciativa, esbanjando sorrisos e animação, como Rose Mota.



“Sou muito grata por participar de um momento como esse. O projeto foi capaz de trazer meu sorriso de volta. E isso é maravilhoso! Existe vida após o câncer e mesmo após a mastectomia, a gente pode lutar e ter a autoestima recuperada”, disse Rose.



Vera Lúcia Oliveira Soares, que está se tratando há cerca de um ano e meio, disse que se sentiu acolhida, amada e valorizada durante a ação desta terça-feira. E trouxe um alerta sobre a importância do autoexame e medidas de conscientização para garantir o diagnóstico precoce: “A gente consegue chegar à cura do câncer. Eu descobri logo no início e consegui resolver de forma mais rápida. Precisamos nos cuidar em relação a saúde das mamas e fazer os exames necessários para a rotina. Não dá para vacilar”.



Pra saber mais sobre o projeto, os interessados podem acessar a conta do Instagram de Patrícia: @clinicapatriciabastos