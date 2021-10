A Campanha Nacional de Multivacinação tem como objetivo atualizar a caderneta dos menores de 15 anos - Rafael Barreto / PMBR

A Campanha Nacional de Multivacinação tem como objetivo atualizar a caderneta dos menores de 15 anosRafael Barreto / PMBR

Publicado 14/10/2021 13:09 | Atualizado 14/10/2021 13:13

Belford Roxo - A Campanha Nacional de Multivacinação começou em 1º de outubro e vai até o dia 29. A iniciativa é para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Um dos objetivos é aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nesses grupos. A Prefeitura de Belford Roxo colocou à disposição da população 27 postos, das 8h às 17h. No próximo sábado (16/10) é o Dia D da campanha. A Secretaria Municipal de Saúde fará uma ação de vacinação na Praça de Areia Branca, das 8h às 13h.



No Dia D serão atualizadas as seguintes vacinas: BCG, hepatite B, pentavalente (combinação das vacinas difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b), pólio inativada, pólio oral, rotavírus, pneumocócica – 10 valente, meningogócica C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, varicela e hepatite A.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância do Dia D para que o esquema vacinal das crianças e adolescentes fique completo. “É fundamental que compareçam as postos e levem a caderneta para que o profissional avalie e veja se está faltando alguma vacina”, resumiu Christian.

Veja os locais de vacinação - Belford Roxo:



Policlínica Neuza Brizola



Policlínica Santa Maria



Policlínica Heliópolis



Policlínica Itaipu



Policlínica Nova Aurora



Policlínica Parque Amorim



Policlínica Parque São José



UBS Maria de Fátima da Silva



USF I, II e III Bom pastor (Gogó da Ema)



UBS Manoel Batista Almeida Filho



UBS Jorge Tayano Dias



USF Antônio Francisco Ribeiro



UBS Professora Jacira Pinto Leal



USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco)



USF Dona Isaura



USF Sá Rêgo



USF Vila São Luiz



USF Edir Henrique Gandra



USF Bela Vista



Policlínica Parque Amorim



USF Erêrê



USF Parque Esperança



UBS Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa (Roseiral)



UBS Santa Marta



USF Maria Anésia



UBS Alfredo Alencar



USF Onofre Aniceto



UBS Antenor Paes Leme Pires