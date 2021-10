A terceira dose começa a ser aplicada nesta quinta-feira em todos os postos de saúde - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 13/10/2021 17:43 | Atualizado 13/10/2021 17:45

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começa a disponibilizar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 80 anos. Nesta quinta-feira (14/10), a vez é das mulheres. Na sexta-feira (15/10), o atendimento será para os homens. A aplicação será em qualquer unidade de saúde (incluindo o drive thru da Uniabeu), das 8h às 17h. O sábado (16/10) será dia de repescagem para ambos os sexos até meio-dia.

Até agora já foram aplicadas 426.119 doses, distribuídas da seguinte maneira: 290.378 (56,84%) da primeira dose; 127.121 (24,81%) da segunda dose e 8.620 dose única.

A aplicação da dose de reforço é importante por causa das variantes da doença. A terceira dose estará disponível em todas as unidades de Saúde de Belford Roxo. Em algumas cidades do Brasil a terceira dose tem sido aplicada em idosos e pessoas imunossuprimidas (quem passou por transplante, por exemplo).

O secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, destacou que o município está seguindo as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde ao aplicar a dose de reforço. “À medida que a idade vai avançando, teoricamente, nosso organismo vai ficando mais fraco. A dose de reforço é importante para aumentarmos a defesa do corpo”, ressaltou Christian, destacando que é importante também que as pessoas tomem a segunda dose. “Só a primeira não protege”, completou.

Para tomar a terceira dose a pessoa deve ir a qualquer unidade municipal de Saúde com o cartão de vacinação, CPF ou Cartão do SUS. É necessário levar o comprovante de residência.