A comandante do 39º BPM, Daniele Neder, junto com sua equipe, na Comunidade do CastelarDivulgação / 39º BPM

Publicado 11/10/2021 00:12 | Atualizado 11/10/2021 12:10

Belford Roxo – A comandante do 39º BPM (Belford Roxo), tenente-coronel Daniele Neder, esteve na última quarta-feira (06/10), na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo. O local recebeu recentemente uma indicação do deputado estadual Márcio Canella (MDB), ao Governador Cláudio Castro, para a criação de uma Companhia Destacada da PM. Além da criminalidade local, o Castelar é a comunidade marcada pelo desaparecimento de três meninos, em dezembro de 2020.

A comandante Daniele Neder esteve em visitação ao Castelar, no local conhecido como "casinha", junto com uma equipe de policiais militares do 39º BPM.

A visitação foi registrada nas redes sociais do batalhão, visando entre outras coisas, observar pontos estratégicos na comunidade para uma futura implantação e instalação da base do Destacamento da PM.