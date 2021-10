As crianças participaram de diversos tipos de brincadeiras na praça - Rafael Barreto / PMBR

As crianças participaram de diversos tipos de brincadeiras na praçaRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/10/2021 22:41 | Atualizado 08/10/2021 22:45

Belford Roxo - O Dia das Crianças já chegou em Belford Roxo. Os alunos da Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga, em Heliópolis, tiveram uma manhã diferente nesta sexta-feira (08/10), no clube de Heliópolis. Para comemorar a data, as crianças brincaram no pula-pula, piscina de bolinhas, pintura, dança das cadeiras e comeram muitas guloseimas.

O pula-pula fez a alegria dos alunos da Creche Álvaro Lisboa Braga Rafael Barreto / PMBR

Ao todo foram 175 crianças de um, dos e três anos dos dois turnos da unidade. De acordo com a diretora da unidade Edna da Silva Mariano, o dia foi totalmente planejado para as crianças. “A intenção foi proporcionar um dia diferente e descontraído para as crianças com muita alegria e brincadeiras. Aproveitando o gancho do dia das crianças, presenteamos todas elas com algo fora da rotina”, explicou a diretora.