Belford Roxo

ICMS Ecológico: Belford Roxo se destaca e ocupa o segundo lugar em índice de qualidade

Belford Roxo se destacou também no ranking final do Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente (IQSMMA), passando a ocupar a 2ª posição no Estado. Para 2022, de ICMS Ecológico, o município receberá mais de R$ 2,3 milhões

Publicado 06/10/2021 17:37 | Atualizado há 22 horas