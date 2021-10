Policiais do 39º BPM e do Corpo Bombeiros estiveram no local para a remoção do corpo - Reprodução

Publicado 06/10/2021 15:51 | Atualizado 06/10/2021 16:06

Belford Roxo - Um corpo carbonizado não identificado, foi encontrado dentro de um carro queimado nesta terça-feira (05/10), na Rua São Paulo, na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações dos moradores, que acionaram a Polícia Militar para o local, a vítima estava na mala do veículo.

Policiais Militares do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local, junto com o serviço de remoção do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações da autoria e a motivação do crime.

O caso foi encaminhado para Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).