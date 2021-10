Guilherme Sansi acentuou a importância do autocuidado e do amor próprio - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - Dando início ao ciclo de palestras sobre o Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou um bate-papo com os pacientes e profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Marta sobre o câncer de mama e colo de útero. Durante todo o mês, ações semelhantes serão feitas em outras unidades de saúde para alertar a importância da prevenção e exames de rotina.

De acordo com a diretora da unidade, Rosemere Vilas Boas, a conscientização que a prevenção deve ser feita todos os anos. “Os homens também desenvolvem o câncer de mama e devemos sempre estar com os exames em dia. Aqui na unidade fazemos o preventivo e orientamos para os demais exames. Esse foi um trabalho de humanização para informar e ajudar a população a se prevenir”, destacou Rosemere.

Para ministrar a palestra, o coach e criador do movimento “Injeção de Ânimo”, Guilherme Sansi, trouxe a questão do autocuidado e amor próprio. “Assim despertamos o cuidado à saúde nesse mês de conscientização. Meu projeto fala sobre tudo que passei para o público, como o despertar das pessoas em cuidar não somente da saúde mental, mas também da física. Isso é importante para lembrar que as pessoas devem fazer o check-up e diminuir os casos da doença”, explicou.

Na avaliação de Carla Guedes, 31 anos, a palestra foi esclarecedora. “Falamos muito do autocuidado, autoconhecimento e autoestima das mulheres, que às vezes são esquecidas na correria diária. Foi muito motivador e deixou claro a importância dessa prevenção. Estamos acostumados a correr ao médico quando os sintomas estão avançados, e isso deve mudar. Então esse autocuidado deixa claro que a prevenção é o melhor remédio”, disse Carla.