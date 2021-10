De acordo com o subsecretário de Educação, Rafael Araújo, a ação será feita em todas as 26 creches - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/10/2021 16:22 | Atualizado 04/10/2021 16:31

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo está percorrendo as creches municipais para fazer a avaliação nutricional e pesagem das crianças, para detectar possíveis problemas. Uma equipe com seis nutricionistas esteve recentemente na Creche Municipal Maria Lúcia Pereira dos Santos, no Sargento Roncalli, fazendo a avaliação nas crianças.

De acordo com o subsecretário de Educação, Rafael Araújo, a ação será feita em todas as 26 creches municipais. “A educação trabalha lado a lado com a saúde. Com a merenda de qualidade estamos ajudando a manter uma boa alimentação. Passarão pela avaliação 5.200 crianças”, explicou.

A avaliação está sendo feita em todas as crianças das creches municipais Rafael Barreto / PMBR A nutricionista Roberta Mendonça, que trabalha na rede há 10 anos, explicou que o procedimento é uma espécie de triagem e depois é feita uma classificação. “Nós entendemos que tem pais que não tem tempo para levar as crianças às unidades de saúde. Então, o trabalho é feito pensando nisso. Identificamos crianças com sobrepeso ou desnutridas, principalmente. Orientamos os pais e encaminhamos para o posto mais próximo para acompanhamento com o nutricionista”, informou Roberta Mendonça.

Rafaele Brasil, 32 anos, é mãe do pequeno Adriel Alves, 3. A alimentação dele é bem seletiva. “A diretora vai adequando a alimentação para que ele se encaixe na rotina da unidade. Todos os dias entram em contato comigo para me falar o que foi a refeição e o que ele deixou de comer para eu até saber o que posso oferecer em casa. Esse cuidado é essencial”, disse Rafaele. “Essa ação mostra o cuidado integral tanto da educação quanto da saúde de nossas crianças. Esse apoio é essencial e nós pais ficamos mais tranquilos sabendo que nossos filhos estão sendo bem cuidados”, disse Doroteia Pacheco, 31, ao lado de seu filho Theodoro Pacheco, 2.