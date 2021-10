Waguinho observa no mapa quais são as principais ações que serão executadas em Nova Aurora - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/10/2021 20:41 | Atualizado 01/10/2021 20:47

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), já começou o mês de outubro com a mão na massa. Nesta sexta-feira (01/10), ao lado de secretários e vereadores, ele percorreu diversos bairros anunciando obras de infraestrutura, novas creches, escolas, postos de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), áreas de lazer e campos de futebol com grama sintética.A primeira parada da comitiva foi no bairro Nova Aurora, que irá ganhar uma nova cabina da PM totalmente modernizada e reforma da praça. No mês de dezembro, o bairro fará parte dos pontos do Natal Luz. Subindo para o Morro da Caixa D’Água, onde já foram feitas obras de saneamento e concretagem, Waguinho prometeu ainda uma praça, creche e iluminação em led.Já em Shangrilá, antes de voltar para as obras, o prefeito deu uma parada no Estação Mulher e conferiu o primeiro local de funcionamento do projeto. Em seguida anunciou a reforma de três campos que serão de grama sintética: campos de Shangrilá Rosa (Shangrilá), do Grande Rio, que também terá uma escola e praça e do São Francisco, que terá creche, posto de saúde, escola e praça. Esses dois últimos no bairro São Francisco.