Patrícia Figueiredo está muito animada para o Carnaval 2022 - Divulgação

Patrícia Figueiredo está muito animada para o Carnaval 2022Divulgação

Publicado 30/09/2021 19:22 | Atualizado 30/09/2021 19:41

Patrícia Figueiredo é uma jovem empresária da moda de praia Divulgação

Belford Roxo - Ela é uma empresária de sucesso no ramo da moda beachwear e vai mostrar agora que também faz a diferença no samba no pé. O nome da beldade é Patrícia Figueiredo, nova musa da Inocentes de Belford Roxo. A linda morena, mãe de Gabriel e Theo, disse “sim” na tarde desta quarta feira (29/09), ao convite do carnavalesco Lucas Milato. Agora faz parte do time de musas de Belford Roxo, que no Carnaval de 2022, vai abrilhantar o desfile da Vermelho, Azul e Branco, esbanjando carisma, beleza, determinação e gingado, num corpão sensacional.“Meu contato com o samba começou ainda criança, tendo avós e pais apaixonados pela magia do Carnaval. Um pai portelense e frequentador assíduo das quadras, uma mãe salgueirense e eu encantada com todos os sambas, fantasias e enredos. Com o passar do tempo fui amadurecendo e buscando, eu mesma, cada vez mais me aproximar do Mundo do Samba. Conheci a Inocentes de Belford Roxo através do meu amigo Lucas, cria do local desde sempre, quando ainda nem sonhava que se tornaria o carnavalesco de sua escola de coração. Ele me levava às feijoadas, aos eventos da escola e nesse caminhar fui me aproximando cada vez mais da nossa Caçulinha da Baixada. Me encantei com todo amor que cerca essa escola, seus componentes e toda comunidade, que defende esse pavilhão de maneira incansável, independente do grupo", disse Patrícia Figueiredo.