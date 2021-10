A deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário de Educação Denis Macedo na Árvore dos Sonhos do EJA - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 30/09/2021 16:54 | Atualizado 30/09/2021 17:06

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou, nesta quinta-feira (30/09), a culminância do projeto Árvore dos Sonhos da Educação de Jovens Adultos (EJA), na Escola Municipal Pastor Rubens de Castro, no bairro Xavantes, com diversas apresentações dos alunos. Durante o evento, que contou com a participação da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), foi inaugurado o espaço infantil noturno onde os pais podem deixar seus filhos de até seis anos enquanto estudam.

Diretora Natália Valéria, secretário Denis Macedo e a deputada Daniela do Waguinho na solenidade Rafael Barreto / PMBR



De acordo com o secretário de Educação, Denis Macedo, os alunos romperam as barreiras do preconceito e decidiram concluir seus estudos. “Esse é um dos muitos sonhos dessas pessoas que podemos ajudar a realizar. A educação é levada a sério e estamos trabalhando para que cada vez mais seja possível. Vocês alunos são os maiores professores”, ressaltou Denis.



Três mil alunos matriculados



Para a chefe de Divisão de Jovens e Adultos, Thatiana Barbosa, a presença da deputada dá a visibilidade que a educação precisava e é bem emblemático para a EJA. “Estamos em 19 escolas com uma média de três mil alunos matriculados. Mas queremos aumentar esses números. Sobre o projeto, vem resgatar os sonhos de nossos alunos, que não estão somente atrás dos diplomas, e sim de realizar seus sonhos”, destacou Thatiana.



A deputada federal Daniela do Waguinho visitou as salas de aula da Escola Municipal Pastor Rubens de Castro Rafael Barreto / PMBR





Aos 54 anos e cursando o ciclo I, Eziel da Silva, afirmou que todos têm oportunidades para correr atrás de seus sonhos. "Todos temos dificuldades, mas são enfrentando elas que conseguimos vencer e conquistar o que sonhamos. Sem estudo não somos ninguém. Tive uma amiga que me deu a oportunidade de estudar de novo e eu agarrei. Meu sonho é me formar", disse Eziel. Depois de enfrentar quimioterapia e radioterapia devido a um câncer que teve, Marta da Silva, 50, decidiu se formar e fazer faculdade. "Nessa época uma assistente social me ajudou muito. Então, eu decidi que quero ser assistente social", arrematou.