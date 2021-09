Belford Roxo

Mulher abriga criança abandonada em Belford Roxo e é agredida pelo pai com soco inglês

Violência aconteceu no último domingo (26/09). Larissa Santos registrou nas redes sociais o fato, com fotos do nariz quebrado e um relato do ocorrido. Agressor foi identificado como Richard Almeida

