Publicado 29/09/2021 14:22 | Atualizado 29/09/2021 15:44

Belford Roxo – Uma mulher foi agredida de forma covarde por um homem no último domingo (26/09), no bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Larissa Santos recebeu dois socos no rosto, do acusado Richard Almeida, na porta de casa, com um soco inglês, após a mulher abrigar em sua residência por duas vezes, o filho do agressor de apenas 4 anos, que estava abandonado na rua. Com a violência, Larrisa fraturou o nariz e precisou levar sete pontos. A jovem fez um relato em suas redes sociais sobre o fato.De acordo com a jovem, tudo começou quando ela abrigou o filho do agressor que estava na rua sozinho. Ela contou que o menino estava com fome e pediu comida. Na tentativa de ajudar, Larissa deu comida. Após algumas horas, fez contato com a mãe da criança que é separada do pai. Nesse dia, ele era o responsável pela guarda do filho. Minutos depois a madrasta do menino o buscou.

Porém, dez minutos depois o menino foi abandonado novamente na rua. Indignada com a situação, pois o menino já estava cochilando, Larissa que o abrigou novamente, entrou em contato com a mãe do menino. Mas desta vez, o pai da criança, Richard Almeida, foi até a porta da casa da jovem e a confusão começou.Richard armado com um soco inglês deu dois socos no rosto da vítima, que caiu e bateu a cabeça no meio fio. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Belford Roxo, com uma fratura no nariz e um corte profundo na testa. Larissa tomou sete pontos no rosto, dois no nariz e os outros cinco na testa.Nas redes sociais, a jovem contou toda a história e levantou uma campanha pedindo justiça. O caso viralizou. Além de relatar as agressões em seu instagram, Larissa registrou uma ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Belford Roxo."Domingo dia 26/09/2021 por volta das 16:30 da tarde, eu estava no portão da minha casa com minha prima e uma amiga, e veio o filho da minha amiga (Alice Martins) que tem apenas 4 anos de idade sozinho, todo sujo, parou ao meu lado e disse “ tia estou com fome, estou com muita fome” ao ouvir isso eu entrei e peguei biscoito, salgadinho, algumas coisas para ele comer, e nisso, o menino ficou no meu portão comigo e ninguém foi procurá-lo saber onde ele estava, se estava bem e com quem estava, as horas foi passando e ninguém apareceu, eu mandei mensagem pra mãe dele (Alice Martins) para está indo buscar o menino, comecei a perturbar ela porque já era 19:00hs da noite e ninguém tinha aparecido pra saber do menino, ela mandou mensagem pra madrasta dele (Sheron) pois o menino estava sobre a responsabilidade do pai, e quando foi 19:30 da noite a madrasta apareceu ( Sheron ) pra buscar o Arthur, levou ele com ela.Se passaram 10 minutos, o pai da criança ( Richard Almeida) passou de moto com a criança enfrente ao meu portão, e logo após ele ter passado, deixou o menino na esquina e logo depois o menino veio sozinho novamente, sentou no chão e ficou cochilando, com sono, eu e minha prima ( Carine ) pegamos ele e colocamos ele sentado na cadeira, logo após ele encostou a cabeça na perna da minha prima ( Carine) e dormiu, minha prima pegou ele e colocou no colo dela, onde a criança ficou dormindo, quando foi 21:30 da noite eu queria entrar, porém não sabia oque eu iria fazer com a criança, pois novamente ninguém veio saber dele, se estava tudo bem, ou onde ele estava, então, mandei mensagem para mãe dele novamente e disse que já era 21:30 da noite e eu iria entrar e ninguém apareceu pra buscar o menino, eu não sabia com quem ele estava, aonde eu poderia deixar ele, se poderia entrar com ele pra minha casa, oque era pra eu fazer, pois não sabia oque fazer, fiquei com medo de entrar com ele pra minha casa e depois ficarem procurando ele achando que poderia ter acontecido algo, então mandei ela ir buscá-lo, ou falar oque era pra eu fazer, a mesma disse que iria mandar mensagem pra madrasta novamente( Sheron) e logo depois veio a Sheron pegou o menino, logo após ela ter ter pego o menino, veio o pai dele (Richard Almeida) me xingando, falando para eu não se meter na vida do filho dele, pois ele não estava sozinho que a criança estava com a madrasta, a madrasta voltou novamente e começou a me ofender verbalmente juntamente com o pai da criança, eu os ofendi de volta, e o mesmo ( Richard Almeida) me deu DOIS socos na cara, com um soco inglês que estava na mão dele, na mesma hora eu caí, bati a cabeça no meio fio, e comecei a me sufocar com o sangue, pois estava descendo muito sangue pelo meu nariz, minha prima acionou o 190, porém estava demorando muito, chamamos o Uber e fomos para o hospital municipal de Belford Roxo, chegando lá fui atendida pelo bucomaxilofacial, o mesmo disse que ele havia fraturado meu nariz, tomei 7 pontos, 5 na testa, 1 dentro do nariz e o outro em cima do nariz.