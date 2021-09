O vereador Henrique Farofa com o Projeto de Lei de criação da Escola Técnica em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 29/09/2021 16:56 | Atualizado 29/09/2021 17:05

Belford Roxo - A Câmara Municipal de Belford Roxo aprovou na última semana, no dia 21 de setembro, o Projeto de Lei do vereador Henrique Farofa (PSL), que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Belford Roxo (Fundação BR-Tec).



“É um motivo de muita alegria para mim, estar aqui apresentando nosso PL que autoriza o criação da Fundação BR-Tec”, disse o vereador Henrique Farofa (PSL), na sessão legislativa quando seu PL foi aprovado.



Entre os objetivos da proposta, estão o de promover a inclusão social dos moradores da região, por meio da capacitação e do conhecimento, assim como incentivar a prática esportiva e difundir as atividades de caráter científico e técnico.



Mais do que uma unidade educativa, ao apresentar a proposta, o vereador Henrique Farofa destacou que a Escola Técnica tem como principal meta capacitar jovens e adultos, para poderem estar aptos e qualificados para o mercado de trabalho, por meio de conhecimento técnico e treinamento habilitado.



“Fico muito feliz por fazer parte da história do nosso município e quero dizer a todos, mais uma vez, que eu estou aqui fazendo jus a cada voto de confiança que depositaram em mim”, destacou o vereador, agradecendo a parceria com o prefeito Waguinho (PSL), com o deputado estadual, Márcio Canella (MDB), e com a deputada federal, Daniela do Waguinho (MDB).



A proposta do parlamentar também traz uma sequência de cursos que poderão ser implantados na Fundação BR-Tec, entre eles: Eletrotécnico, Segurança de trabalho, Culinária/Gastronomia, Alfabetização Digital, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Departamento de Pessoal, Auxiliar de Logística, Cabelereiro, Manicure e Pedicure, Inglês, Espanhol, Informática e Preparatório para Instituições de Ensino Médio, ENEM, Vestibular e para provas militares.



A criação da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Belford Roxo será um diferencial em Belford Roxo, o que garante a satisfação do vereador Henrique Farofa com mais esta conquista. “Nosso município precisa disso: capacitação dos jovens. Vamos à luta!”, ressaltou o vereador.