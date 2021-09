O ônibus terá diversos serviços que irá beneficiar as mulheres - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 28/09/2021 18:56 | Atualizado 28/09/2021 19:00

Belford Roxo - Mais atendimentos para a mulher de Belford Roxo. Nesta segunda-feira (27/09), aconteceu na Estação da Cidadania, no bairro Piam, o lançamento do projeto Estação Mulher, uma parceria das secretarias de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Saúde e o Grupo Hospitalar Fluminense. A base do projeto funciona dentro de um ônibus itinerante que vai realizar atendimentos como preventivos, retiradas de pontos, avaliação de curativos, agendamentos para mamografia e oftalmologista, teste rápidos de HIV, verificação de glicose, pressão e distribuição de preservativos. Uma Unidade de Tratamento Intensiva – UTI móvel irá acompanhar o ônibus. A previsão é de 100 atendimentos por dia. A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) participou da solenidade.

A deputada federal Daniela do Waguinho frisou que o projeto Estação Mulher é um marco no Estado do Rio Rafael Barreto / PMBR Uma equipe multidisciplinar formada por técnicos, enfermeiros e fisioterapeutas compõe o quadro de funcionários do projeto. A deputada federal Daniela do Waguinho afirmou que a iniciativa já é um sucesso e irá levar dignidade e mais saúde para as mulheres do município. “Muitas delas não conseguem se cuidar devido a jornadas duplas ou triplas e acabam adiando consultas ou exames. Esse projeto vai levar os atendimentos até elas. Isso é um marco na história do Estado”, destacou a deputada, que ainda lembrou de sua missão em estar representando o Estado em Brasília levantando a pauta feminina.

Qualidade de vida

De acordo com a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, o projeto é uma união de forças. “A expectativa é de levar até 100 atendimentos por dia a todas as mulheres em lugares de vulnerabilidade. Com isso, estaremos proporcionando dignidade, saúde e bem-estar para aquelas que mais precisam”, resumiu Brenda. “O município tem feito muitas coisas boas para as mulheres. Vamos levar o projeto aos quatro cantos de Belford Roxo e qualidade de vida”, acrescentou a subsecretária da Mulher Cristiane Guedes.

A secretária Brenda Carneiro, Leandro Santoro e a deputada Daniela do Waguinho destacaram a importância do Estação Mulher Rafael Barreto / PMBR As mulheres atendidas poderão contar com a estrutura e serviços ambulatoriais oferecidos pelo Hospital Fluminense. O presidente do Grupo Hospitalar, Leandro Santoro, garantiu que o atendimento de qualidade é o que mais se preza. “Estamos aqui para somar, dividir experiências e tirar do papel projetos, principalmente voltados para as mulheres. Essa pauta é muito defendida em nossa unidade”, disse Santoro. “O intuito é levar os serviços a lugares que essas mulheres não têm acesso ao atendimento básico nas unidades de saúde”, explicou a secretária especial de Atendimento à Saúde da Mulher, Priscila Musser.