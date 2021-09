Assalto aconteceu na porta da igreja evangélica enquanto fiéis saíam de culto, no domingo - Reprodução de vídeo

Publicado 27/09/2021 17:37 | Atualizado 27/09/2021 17:45

Belford Roxo – Câmeras de segurança flagraram neste domingo (27/09), um casal em uma moto assaltando fiéis da Primeira Igreja Batista, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com as imagens e informações dos moradores, as fiéis saiam de uma programação dominical da igreja, quando foram surpreendidos pelo casal de assaltantes em uma moto. Nas imagens é possível ver, os bandidos levando os celulares de quem estava na porta da igreja.

Nas imagens é possível ver ainda o homem armado ameaçando as vítimas enquanto a mulher pegava os pertences. Ambos estavam usando capacete.

A 54ª DP (Belford Roxo) já está com as imagens e iniciou às investigações.