A sanitização é feita com pulverizadores que ficam em função dos atomizadores, três aplicadores que ficam no carro-pipaRafael Barreto / PMBR

Publicado 26/09/2021 23:46 | Atualizado 26/09/2021 23:52

Sanitização da Praça de Santa Amélia Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste domingo (26/09), a sanitização e a desinfecção da Praça de Santa Amélia. A sanitização é uma das diversas medidas adotadas pela prefeitura para se prevenir e conter a pandemia do novo Coronavírus.Sanitização é o processo de redução de bactérias e micro-organismos até um nível considerado seguro pelos órgãos de saúde pública, diminuindo assim o risco de contaminação. No processo de sanitização dos prédios públicos e de outras unidades, os agentes utilizam a bomba tipo costal e espalham o produto em todos os compartimentos. Nas praças e em outros locais públicos abertos. A operação conta com o apoio de um caminhão que é utilizado para lavar as ruas e calçadasA limpeza de ruas e praças é feita com um carro-pipa, que utiliza hipoclorito diluído e detergente. Já nos trabalhos feitos por agentes que usam bombas costais, o produto utilizado é o cloreto benzalcônio (CB-30), que é o princípio ativo indicado para desinfecção de superfícies contra o Covid-19.