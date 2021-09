Os jovens da equipe sub-23 posam após a vitória da última rodada - Allan Kardec / SEBR

Publicado 23/09/2021 23:50 | Atualizado 23/09/2021 23:53

Belford Roxo - "Vamos manter os pés no chão", esse é o lema dos treinadores Wladimir Soares e Custódio Júnior para a equipe do Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-23 que enfrenta nesta sexta-feira (24), às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, o Macaé Esporte FC, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Liga Rio Copa Sub-23.

No último jogo, mesmo jogando com um jogador a menos, o time belforroxense, líder absoluto da competição venceu o Kaska Futebol Clube, por 1 a 0, com gol do volante Jeferson.

“Estamos partindo para semifinal do campeonato, com um time focado e com vontade de dar o seu melhor em campo. Recebemos toda a estrutura possível da direção do nosso clube e em troca temos que trazer resultados positivos, pois representamos Belford Roxo. Sabemos que cada adversário é uma barreira que precisamos vencer para seguir em frente, e nossas armas são a disciplina, a sabedoria e o treino”, disse o atacante Fumaça.

A competição é organizada pela Liga Rio Copa e teve início em maio, com a participação de dez times de futebol de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro.