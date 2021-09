Belford Roxo

Belford Roxo abre concurso para escolher a melhor modelo Plus Size do município

As inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro. A vencedora ganhará um book fotográfico. A segunda colocada receberá um vale de roupas no valor de R$ 500. Já a terceira colocada será contemplada com uma cesta de produtos

Publicado 21/09/2021 17:37 | Atualizado há 1 dia