Amanda Regina já participou de outros concursos para escolher a modelo plus size e ficou feliz em saber que Belford Roxo sediará um evento deste tipo - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/09/2021 17:37 | Atualizado 21/09/2021 17:41

Belford Roxo - A Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro para o 1º Concurso Modelo Plus Size de Belford Roxo. A vencedora ganhará um book fotográfico. A segunda colocada receberá um vale de roupas no valor de R$ 500. Já a terceira colocada será contemplada com uma cesta de produtos. A final está marcada para 29 de outubro.

De acordo com o secretário Sérgio Lins, as participantes passarão por uma etapa eliminatória que escolherá as 10 semifinalistas. Desse total, cinco serão classificadas para a final. “As participantes terão que ser criativas para convencer os jurados, que irão avaliar os seguintes critérios: apresentação e originalidade”, avaliou Sérgio Lins.

Amanda Regina, com o secretário Sérgio Lins, é a primeira candidata inscrita no concurso Rafael Barreto / PMBR A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, enfatizou que o órgão irá fazer a divulgação do concurso em todos os equipamentos sociais da Prefeitura, como os Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro Especializado e Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), entre outros. “Iremos incentivar as mulheres que estiverem no perfil plus size para se inscrever no concurso”, resumiu Brenda Carneiro.

Primeira candidata inscrita

Cada participante ficará responsável pela roupagem necessária para a sua apresentação, tanto na eliminatória quanto na final, caso seja classificada. De acordo com as normas, funcionárias da Prefeitura ou de empresas prestadoras de serviços não poderão se inscrever no concurso.

Primeira candidata a se inscrever no concurso, Amanda Regina, 35 anos, esteve nesta terça-feira (21-09) na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Ela foi campeã do concurso Miss Pantera Plus Size (evento realizado virtualmente) e ficou com o primeiro lugar (categoria virtual) no Miss Plus Size Rio de Janeiro. “Soube do concurso em Belford Roxo através de uma amiga que me enviou o link. Estou muito animada e feliz por disputar um concurso na minha cidade. Sofremos preconceito todos os dias, mas o negócio é não desanimar e estou confiante na vitória”, concluiu Amanda, ao lado da filha Stella Cruz, 14, e do secretário Sérgio Lins.

As inscrições deverão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305, ao lado da Casa & Vídeo, das 9h às 17h. Menores de 18 anos não podem participar do concurso.

Origem do nome

Plus size é o nome que foi dado pelos norte-americanos para modelos de roupas acima do padrão convencional vendido nas lojas. Ou seja, “Plus Size”, em inglês, significa “Tamanho Maior”. Portanto, qualquer roupa com numeração acima do número 44 encontra-se no gênero de roupas “Plus Size”.