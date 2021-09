Eles foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde estão à disposição da Justiça. - Divulgação / Polícia Cvil

Publicado 20/09/2021 12:19 | Atualizado 20/09/2021 17:12

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam quatro homens pelo crime de receptação. De acordo com os agentes, eles foram presos no momento em que desmontavam e vendiam peças de um veículo furtado. No local, havia escrito os dizeres: “Vendo peças”.

Os homens foram localizados na noite da última quarta-feira (15/09), em Belford Roxo, após trabalho de inteligência e monitoramento. Eles foram encaminhados para o sistema penitenciário, onde estão à disposição da Justiça.