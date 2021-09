A peneira aconteceu durante dois dias no Estádio Nélio Gomes - Marcos Alonso / SEBR

Publicado 17/09/2021 17:32 | Atualizado 17/09/2021 19:31

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo realizou nesta semana uma seletiva para a montagem do elenco que disputará a Série C do Campeonato Carioca na categoria Sub-17. As atividades foram na terça (14/09) e quinta (16/09) e contou com mais de 600 atletas, sendo pré-selecionados um total de 90 jogadores. Desses atletas pré-selecionados, serão aprovados os 30 atletas que farão parte do plantel final.



O treinador Ricardo Sigolo e sua comissão técnica acompanharam o peneira de perto Marcos Alonso / SEBR

Na próxima semana, o treinador Ricardo Sigolo e sua comissão irão começar a trabalhar com os jovens que representarão o tricolor belforroxense no certame. As atividades foram acompanhada de perto pelo presidente Reginaldo Gomes e o vice presidente Rodrigo Gomes.

A competição começara no dia 24 de outubro e o Belford Roxo estreia contra o CAAC Brasil, ainda sem local definido.