A capacitação abordou diversos temas, como por exemplo, a raiva animalDivulgação
Secretaria de Saúde de Belford Roxo realiza capacitação para 80 agentes de combate às endemias
Ao todo, os agentes já vacinaram 25.073 animais, sendo 19.318 cães e 5.755 gatos
Secretaria de Saúde de Belford Roxo realiza capacitação para 80 agentes de combate às endemias
Ao todo, os agentes já vacinaram 25.073 animais, sendo 19.318 cães e 5.755 gatos
Detran de Belford Roxo terá mais um mutirão de serviços no sábado (18/09)
No Posto do Shopping Carrefour, no Centro, poderão ser emitidas carteiras de identidade e da SEAP
Lutadores de Jiu-Jítsu da Vila Olímpica de Belford Roxo se destacam no Open de Jacarepaguá
O evento foi organizado pelo Mestre Sérgio Miranda (Serginho), que também é árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF)
Prefeitura faz obras de infraestrutura nos bairros Prata e Shangrilá, em Belford Roxo
Equipes das secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estiveram nas ruas Dona Luiza e Major Rubens Vaz
Secretaria de Saúde de Belford Roxo faz capacitação na UPA do Bom Pastor
Durante o evento foram debatidos temas como: acidente de trabalho e saúde do trabalhador, entre outros assuntos
PM prende homem com armas de caça e 18 pássaros em gaiolas em Belford Roxo
A ação aconteceu quando os agentes patrulhavam a via e observaram um homem agredindo um gato. O agressor foi abordado com as armas e as aves
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