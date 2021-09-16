Vitorio Alex e Wander posam com as medalhas do Open de JacarepaguáDivulgação
Lutadores de Jiu-Jítsu da Vila Olímpica de Belford Roxo se destacam no Open de Jacarepaguá
O evento foi organizado pelo Mestre Sérgio Miranda (Serginho), que também é árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF)
Lutadores de Jiu-Jítsu da Vila Olímpica de Belford Roxo se destacam no Open de Jacarepaguá
O evento foi organizado pelo Mestre Sérgio Miranda (Serginho), que também é árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF)
Prefeitura faz obras de infraestrutura nos bairros Prata e Shangrilá, em Belford Roxo
Equipes das secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estiveram nas ruas Dona Luiza e Major Rubens Vaz
Secretaria de Saúde de Belford Roxo faz capacitação na UPA do Bom Pastor
Durante o evento foram debatidos temas como: acidente de trabalho e saúde do trabalhador, entre outros assuntos
PM prende homem com armas de caça e 18 pássaros em gaiolas em Belford Roxo
A ação aconteceu quando os agentes patrulhavam a via e observaram um homem agredindo um gato. O agressor foi abordado com as armas e as aves
PM à paisana prende um assaltante e outro é morto, em Belford Roxo
Ação aconteceu na Ponte do Bicão, que liga o bairro Xavantes a Nova Piam
PM apreende arma, prende um bandido e deixa outro ferido, em Belford Roxo
Durante a ação, os agentes acabaram frustrando uma tentativa de roubo dos bandidos. O criminoso ferido foi conduzido ao Hospital Municipal de Belford Roxo
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