Vitorio Alex e Wander posam com as medalhas do Open de JacarepaguáDivulgação

Publicado 16/09/2021 10:03 | Atualizado 16/09/2021 10:13

Belford Roxo – Três lutadores da Vila Olímpica de Belford Roxo brilharam no XVII Open Jacarepaguá de Jiu-Jítsu, que aconteceu no último domingo (12/09), na Vila Olímpica do Mato Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento foi organizado pelo Mestre Sérgio Miranda (Serginho), que também é árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF).

Os lutadores belforroxenses que participaram da competição, totalizaram um saldo positivo de 100%, com Vitório Augusto na categoria Galo, conquistando a medalha de ouro, além de Wander Costa, na categoria Peso Médio, e João "San" Samuel categoria Peso Pena, ganhando a prata.



“Agradeço ao prefeito Waguinho (PSL) e ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, pela confiança e parceria com a minha equipe de Jiu-Jitsu, pois ao abrir o maior espaço esportivo da cidade para que eu possa ministrar gratuitamente as aulas estão tirando menores das ruas. Através do nosso empenho estamos conseguindo transformar crianças e jovens em atletas, mostrando mais uma vez o comprometimento com o Esporte”, disse o treinador, Alex Oliveira.



O Open Jacarepaguá é a competição amistosa de jiu-jítsu mais tradicional do Estado do Rio de Janeiro, e contou com competidores de todo Estado.