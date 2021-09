Belford Roxo

Tomógrafo do Hospital Municipal de Belford Roxo faz 200 exames por dia

De acordo com a direção do Hospital Municipal, as tomografias mais solicitadas são de tórax, crânio e abdômen. O resultado e o laudo saem no mesmo dia

Publicado 14/09/2021 16:57 | Atualizado há 8 horas