A equipe Sub-23 do SE Belford Roxo lidera a competição - Divulgação

Publicado 14/09/2021 18:07 | Atualizado 14/09/2021 18:10

Belford Roxo - A equipe do Sub-23 do Sociedade Esportiva Belford Roxo entrar em campo, nesta quarta-feira (15/09), contra o Kaska FC, às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, pela 5ª rodada do Campeonato Liga Rio Copa Sub-23. O time belforroxense é o líder da competição.

"Seguimos firme e com os pés no chão em busca de alcançarmos mais pontos. Estamos nos preparando com dedicação para trazermos o título para Belford Roxo. Temos toda cidade torcendo pelo nosso sucesso, e isso nos incentiva a procurar fazer o nosso melhor. Sabemos que nenhum adversário é fácil, mas contamos com nossa técnica e preparo físico, aliado a versatilidade. Os meninos são muito disciplinados e seguem as regras necessárias para serem excelentes atletas. Agora é pedir a Deus para que nos proteja", disse o técnico Custódio Júnior

Nesta semana está sendo realizada a peneira para o time Sub-17, que disputará o Campeonato Carioca da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), que terá início no dia 24 de outubro.