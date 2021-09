A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo está auxiliando também para a emissão do CPF - Divulgação

Publicado 13/09/2021 16:20 | Atualizado 13/09/2021 17:06

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) oferece uma série de serviços gratuitos à população. Recentemente, a entidade passou também a auxiliar os munícipes quanto aos serviços de CPF e título de eleitor para quem necessitar.

Uma das mudanças feitas pela Funbel é que os serviços relacionados a título de eleitor e CPF, a partir do dia 16 de setembro, serão feitos apenas por agendamento pelo whatsapp: (21) 2761-4264 ou pelo telefone (21) 2662-2393. Já para a quitação eleitoral, situação cadastral do CPF e segunda via do CPF não é necessário o agendamento.

João Paulo Silva dos Santos conseguiu tirar o título de eleitor com o auxílio da Funbel Divulgação A presidente da Funbel, Clarice Santos, destaca que o órgão auxilia a população nas dificuldades relacionadas ao título de eleitor e do CPF, inclusive nos casos de primeira via. Os pedidos são encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Ministério da Fazenda, que deferem ou não o pedido. Após a aprovação, a pessoa baixa o aplicativo e-título e insere os dados para ter acesso ao título de eleitor. Já o CPF, a Funbel imprime o documento.

A Funbel fica na Rua Adélia Sarruf, 39, bairro Areia Branca, em Belford Roxo.