Além do prefeito de Belford Roxo, participarão também da rodada de entrevistas os prefeitos Jorge Miranda (Mesquita) e Abraãozinho (Nilópolis)Divulgação / Estúdio B

Publicado 20/09/2021 21:54 | Atualizado 20/09/2021 22:05

Belford Roxo – Os moradores de Belford Roxo terão nesta terça-feira (21/09) uma ótima oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), e suas projeções para o futuro e o crescimento do município. O canal da internet, Estúdio B, que costuma abrir espaço para a política do Estado do Rio de Janeiro, prossegue, a partir das 19h, com sua rodada de entrevistas ao vivo com os prefeitos da Baixada Fluminense. Os munícipes belforroxenses poderão enviar perguntas para o prefeito, através da página oficial do programa no Facebook ( https://web.facebook.com/estudiobcentral/?ref=page_internal ).

“O Estúdio B, com mais esse passo, se firma de vez como um dos maiores e mais democráticos canais de discussão política do nosso estado, especialmente da Baixada. Será mais uma chance para a população se aprofundar sobre temas importantes, como saúde, educação e transportes”, explica o jornalista Marlon Brum, organizador e mediador do encontro com os prefeitos.



Para quem está habituado a acompanhar os debates realizados pelo Estúdio B, o jornalista adverte que dessa vez o formato será um pouco diferente. Ele explica que por contar com prefeitos já eleitos e no exercício do mandato, a tendência é que agora haja uma prestação de contas à população e não só apresentação de planos para o futuro.



“A proposta é de um encontro mais informal, leve, no qual os governantes coloquem suas propostas e conversem entre si, troquem experiências”, espera Marlon Brum, para quem o encontro poderá servir ainda para aproximar os mandatários em torno de pautas comuns a mais de um município da região.



O evento desta terça-feira (21/09) acontecerá no Hotel Red Roof Inn, em São João de Meriti, e poderá ser acompanhada ao vivo, pelo Youtube e pelo Facebook do Estúdio B, sempre a partir de 19h. Os espectadores também podem participar, enviando perguntas e comentários pela página do programa. Além do prefeito de Belford Roxo, participarão também da rodada de entrevistas os prefeitos Jorge Miranda (Mesquita) e Abraãozinho (Nilópolis)



ESTÚDIO B

Esta será a terceira rodada de entrevistas do Estúdio B com os prefeitos da Baixada Fluminense. O evento começou no dia 28 de agosto, com os prefeitos de Paracambi Lucimar Ferreira, Dr Rubão (Itaguaí) e Professor Lucas (Seropédica).

Na sequência, no dia 14 de setembro, Rogério Lisboa (Nova Iguaçu), Glauco Kaizer (Queimados) e Fernanda Ontiveros (Japeri).