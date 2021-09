Cristiane Lima frisou que viu muitas pessoas morrendo e destacou a importância da vacinação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/09/2021 20:58 | Atualizado 20/09/2021 21:00

Belford Roxo - A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 continua nesta semana em Belford Roxo. Os postos de saúde do município trabalham diariamente para imunizar a população e diminuir os casos de contaminação pelo vírus. O último balanço quinzenal realizado pela Secretaria Municipal de Saúde registrou o total de 341.061 pessoas imunizadas, sendo 252.303 com a primeira dose, 81.311 com a segunda e 7.447 receberam a dose única.

Na Policlínica Municipal de Heliópolis a procura por imunizantes segue constante. Para a dona de casa Cristiane Lima, 41, que há 18 anos mora no bairro, a imunização é a esperança da comunidade. “A vacinação é muito importante, eu vi muita gente morrendo, fiquei com medo e não saía de casa. Agora eu já tomei a vacina. O meu esposo e a minha família já tomaram a vacina. Assim ficamos protegidos”, declara Cristiane.

Usar máscara, álcool em gel e o distanciamento social são os meios de prevenção necessários para o cuidado pessoal e coletivo. A professora Ana Beatriz Pacheco, 29, foi receber a segunda dose do imunizante e apoia as ações públicas. “É um ciclo para criar a proteção do organismo. Não basta tomar a primeira dose, é importante a segunda. Se tiver a terceira, a quarta, nós precisamos, pois faz parte da imunização para combater o vírus. A campanha em Belford Roxo me surpreendeu bastante. A campanha de vacinação da Prefeitura tem sido eficaz e meus alunos já se vacinaram”, finaliza Ana.