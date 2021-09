Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo lança nova fantasia em websérie para o Carnaval de 2022

O novo episódio da websérie desvenda as curiosidades do terceiro setor do desfile, que disserta sobre elementos e características do Maracatu Nação, além de apresentar alguns de seus personagens

Publicado 16/09/2021 19:56 | Atualizado há 3 dias