O terceiro episódio será exibido nesta quinta-feira (16/09), às 20h, no canal do Site Carnavalesco, no YouTube - Divulgação

O terceiro episódio será exibido nesta quinta-feira (16/09), às 20h, no canal do Site Carnavalesco, no YouTubeDivulgação

Publicado 16/09/2021 19:56 | Atualizado 16/09/2021 19:59

Belford Roxo - A Grêmio Recreativo Escola de Samba de Inocentes de Belford Roxo segue divulgando seus protótipos de fantasias para o Carnaval 2022, em mais um episódio da websérie "Nossa Fantasia”, que registra o processo de idealização e confecção das fantasias. O terceiro episódio será exibido nesta quinta-feira (16/09), às 20h, no canal do Site Carnavalesco, no YouTube.

Na estreia da série, o jovem carnavalesco Lucas Milato compartilhou os desafios de produzir um Carnaval atravessado pela pandemia e mostrou a fantasia do primeiro setor, que representa os ogãs. O segundo episódio falou do setor dois "Irmandade dos Homens Pretos".

O novo episódio da websérie desvenda as curiosidades do terceiro setor do desfile, que disserta sobre elementos e características do Maracatu Nação, além de apresentar alguns de seus personagens.

A fantasia divulgada se chama “O Axé da Calunga”. As Calungas são bonecas que representam antigos ancestrais ou orixás e são conduzidas pela Dama do Paço. Ambas representam o axé do grupo. O figurino objetiva-se em transmitir a imponência representativa do axé emanado pela boneca.

"As séries estão agradando a todos, estamos recebendo muitos elogios do público em geral devido ao excelente conteúdo apresentado de uma forma clara, moderna e criativa. Vamos continuar com novos capítulos", disse Lucas Milato

O enredo “A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos” irá tratar de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa que faz parte do calendário oficial do carnaval recifense. Frutos de um intenso processo de pesquisa, as primeiras ideias começaram a sair do papel ainda em 2020, pouco depois do encerramento do Carnaval.

Durante as explicações, o espectador poderá ver um pouco do que está sendo preparado para o próximo desfile da Inocentes de Belford Roxo, no Sábado de Carnaval, pelo Grupo Ouro, no Sambódromo.