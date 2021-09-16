O terceiro episódio será exibido nesta quinta-feira (16/09), às 20h, no canal do Site Carnavalesco, no YouTubeDivulgação
Inocentes de Belford Roxo lança nova fantasia em websérie para o Carnaval de 2022
O novo episódio da websérie desvenda as curiosidades do terceiro setor do desfile, que disserta sobre elementos e características do Maracatu Nação, além de apresentar alguns de seus personagens
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Comerciante sofre tentativa de assalto em Belford Roxo, mas consegue fugir. Veja o vídeo!
A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16/09), no bairro Nova Aurora
Secretaria de Saúde de Belford Roxo realiza capacitação para 80 agentes de combate às endemias
Ao todo, os agentes já vacinaram 25.073 animais, sendo 19.318 cães e 5.755 gatos
Detran de Belford Roxo terá mais um mutirão de serviços no sábado (18/09)
No Posto do Shopping Carrefour, no Centro, poderão ser emitidas carteiras de identidade e da SEAP
Lutadores de Jiu-Jítsu da Vila Olímpica de Belford Roxo se destacam no Open de Jacarepaguá
O evento foi organizado pelo Mestre Sérgio Miranda (Serginho), que também é árbitro da Internacional Brazilian Jiu-Jítsu Federation (IBJJF)
Prefeitura faz obras de infraestrutura nos bairros Prata e Shangrilá, em Belford Roxo
Equipes das secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estiveram nas ruas Dona Luiza e Major Rubens Vaz
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