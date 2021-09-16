A vítima percebeu que havia um veículo parado com farol aceso. A mulher deu a ré e estacionou o carro, enquanto os criminosos começaram a se aproximarReprodução
Comerciante sofre tentativa de assalto em Belford Roxo, mas consegue fugir; saiba mais: https://t.co/lC65E36eoM#belfordroxo #segurançapública #violência #baixadafluminense #ODia pic.twitter.com/UkVEzsteMP— Jornal O Dia (@jornalodia) September 16, 2021
O caso aconteceu por volta da 1h da madrugada. A vítima percebeu que havia um veículo parado com farol aceso. A mulher deu a ré e estacionou o carro, enquanto os criminosos começaram a se aproximar. A comerciante saiu correndo do veículo e conseguiu entrar dentro de casa. Dois homens encapuzados e armados saíram do carro, mas logo voltaram e foram embora.
A vítima registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP. Segundo informações, a Polícia Civil já tem imagens dos suspeitos e a placa do veículo usado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.