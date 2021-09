A vítima percebeu que havia um veículo parado com farol aceso. A mulher deu a ré e estacionou o carro, enquanto os criminosos começaram a se aproximar - Reprodução

Publicado 16/09/2021 18:03 | Atualizado 17/09/2021 15:38

Belford Roxo – Câmeras de segurança registraram na madrugada desta quinta-feira (16/09), uma tentativa de assalto a uma comerciante, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Nas imagens é possível perceber o momento de desespero da mulher que notou a ação dos criminosos e conseguiu fugir. Confira o vídeo abaixo.

O caso aconteceu por volta da 1h da madrugada. A vítima percebeu que havia um veículo parado com farol aceso. A mulher deu a ré e estacionou o carro, enquanto os criminosos começaram a se aproximar. A comerciante saiu correndo do veículo e conseguiu entrar dentro de casa. Dois homens encapuzados e armados saíram do carro, mas logo voltaram e foram embora.A vítima registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP. Segundo informações, a Polícia Civil já tem imagens dos suspeitos e a placa do veículo usado.