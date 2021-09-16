O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h - Alexandre Simonini / Detran-RJ

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21hAlexandre Simonini / Detran-RJ

Publicado 16/09/2021 10:32 | Atualizado 16/09/2021 10:34

Belford Roxo - O Detran-RJ promove, no próximo sábado (18/09), o 41º mutirão desde o início da pandemia. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. Em Belford Roxo, no posto localizado no Shopping Carrefour, no Centro, estarão disponíveis vagas para emissão de carteiras de identidade e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP). O atendimento será das 10h às 16h.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (15/09).



“Teremos mutirão de serviços enquanto existir demanda reprimida. Assim oferecemos mais uma opção de vagas à população. Disponibilizando serviços aos sábados, também possibilitamos que muitas pessoas, que não têm tempo livre durante a semana, possam realizar os procedimentos”, explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

O posto do Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 04 e 19, no Centro (Shopping Carrefour).