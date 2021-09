Belford Roxo

PM prende homem com armas de caça e 18 pássaros em gaiolas em Belford Roxo

A ação aconteceu quando os agentes patrulhavam a via e observaram um homem agredindo um gato. O agressor foi abordado com as armas e as aves

Publicado 15/09/2021 12:33