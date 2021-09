A professora Mariane Lima já elaborou todas as aulas do curso - Divulgação

Publicado 14/09/2021 17:10 | Atualizado 14/09/2021 17:12

Belford Roxo - Os amantes de fotografia têm agora em Belford Roxo uma boa oportunidade de entrar neste mundo, pois a Secretaria de Cultura de Belford Roxo está com inscrições abertas para o curso básico de fotografia, cujas aulas serão ministradas às segundas-feiras pela manhã e à tarde.



O curso, que será ministrado pela professor Mariane Lima, ensinará ao aluno o manuseio de celular e de máquinas para fotografias, além da elaboração de poses, edição, iluminação, entre outros recursos. "A ideia do curso de fotografia vem ao encontro com o segmento audiovisual. São muitas pessoas conectadas nas redes sociais, que são importantes para o lazer e até na divulgação de produtos e vendas. É uma importante ferramenta até de geração de renda”, avaliou o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacando que o curso, que já está sendo oferecido pela Prefeitura nos bairros Roseiral e Santa Teresa, é uma maneira de promover a inclusão dos idosos no mundo digital.

As tradicionais selfies também serão ensinadas no curso de fotografia Divulgação



As inscrições – que são para todas as idades – podem ser feitas de segunda a sexta-feira na Casa da Cultura (Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam), das 8h às 16h. É necessário levar os seguintes documentos: cópia da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e uma pasta azul 17. "Vemos muitas senhoras e senhores utilizando celulares para fazer fotos e entrar nas redes sociais. O curso é uma oportunidade para que essas pessoas se aperfeiçoem e caprichem ainda mais nas fotografias", arrematou Bruno Nunes.