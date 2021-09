Jovens atletas do sub-17 do SE Belford Roxo - Divulgação

Publicado 13/09/2021 16:36 | Atualizado 13/09/2021 16:45

Belford Roxo - Se você nasceu entre 2004 e 2005 e sonha em ser jogador profissional de um grande time de futebol, chegou a hora. O Sociedade Esportiva Belford Roxo visando a preparação da sua equipe de base para disputar o Campeonato Carioca da Série C do Sub 17, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), realiza gratuitamente nesta terça-feira (14/09) e na quinta-feira (16/09), no Estádio Nélio Gomes, na Rua Umbelina Barcelos, 192, no bairro Hinterlandia, uma peneira de atletas para categoria sub-17.

Para participar da seleção, os atletas terão que fazer a inscrição, no Estádio Nélio Gomes, das 12h30 às 13h30, após esse horário as inscrições serão encerradas. Logo em seguida, às 14hs, terá início à avaliação. Poderão participar alunos de escolinhas e projetos comunitários de Belford Roxo e outras regiões do Rio de Janeiro.

"Queremos montar uma equipe forte e com condições de ir em busca da vitória. As inscrições são grátis, para que todos tenham as mesmas chances de mostrar o seu talento com a bola. Vamos entrar firmes no Campeonato da Ferj, no dia 24 de outubro", disse o gerente de futebol do SE Belford Roxo, Gustavo Barros.

Os jogadores deverão levar: Carteira de identidade original e 1 (uma) xerox.

Material de uso pessoal: camisa branca, short preto, meião preto, chuteira, luva (goleiro), máscara e garrafa para água. Não serão aceitos uniformes de outras agremiações esportivas.

O evento obedecerá ao protocolo do Ministério da Saúde, contra a propagação da pandemia da covid-19.