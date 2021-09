Um dos veículos tombou no meio da via, congestionando o trânsito na região - Reprodução

Publicado 10/09/2021 19:52 | Atualizado 10/09/2021 19:53

Belford Roxo - Dois carros colidiram na tarde desta sexta-feira (10/09), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Vasco, em Belford Roxo. A via é uma das principais do município, ligando o Centro ao Lote XV.



Um dos veículos tombou no meio da via, congestionando o trânsito na região. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar atendimento aos envolvidos no acidente.