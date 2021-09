A psicóloga Cristina Macedo ministrou a palestra e destacou o combate à violência - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/09/2021 19:01

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (09/09), no auditório da Uniabeu, no Centro, a capacitação para sensibilização no acolhimento das vítimas de violência e preenchimento do formulário Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – para os técnicos de saúde mental da rede municipal. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Área Técnica de Prevenção a Violência e Cultura de Paz em parceria com a Secretaria Executiva de Saúde Mental e a Divisão de Educação em Saúde.

De acordo com o chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Ricardo Lopes, o objetivo foi qualificar esses profissionais que atuam nos equipamentos da rede. “E com informações e sensibilidade, percebam os usuários e pacientes em qualquer situação de violência para poderem notificar”, explicou Ricardo.

A gerente de prevenção e violência e cultura de paz, Cristina Macedo, que também é psicóloga clínica, ministrou a capacitação e também destacou a importância de sensibilizar esses técnicos no enfretamento das violências contra a criança, adolescente, mulher, idoso e outros grupos vulneráveis. “Com a capacitação, esses profissionais têm a atribuição de ampliar nesses locais de saúde essas fichas para que tenhamos uma maior informação em relação as diversas violências que chegam a esses locais", resumiu Cristina.