Publicado 08/09/2021 18:41 | Atualizado 08/09/2021 18:49

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam na tarde desta quarta-feira (08/09), 130 quilos de fios de cobre de origem desconhecida, no interior de um ferro velho, localizado na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam, em Belford Roxo.

Além dos fios de cobre, foram apreendidos também balanças de precisão Divulgação / PM Além do cobre, foram apreendidas no local, balanças de precisão. Até o momento, ainda não foi divulgado de quem é a responsabilidade do ferro velho e a procedência dos fios de cobre apreendidos.

Todo o material apreendido pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PM O caso foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo).