Belford Roxo

Destaque do SE Belford Roxo, atacante Hudson é emprestado ao Madureira

Com 18 jogos oficiais na competição da Ferj, Hudson terminou a Série C com 11 gols, se sagrando o vice-artilheiro do Cariocão

Publicado 08/09/2021 17:13 | Atualizado há 10 minutos