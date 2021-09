As obras estão sendo feitas em diversas regiões de Belford Roxo - Matheus Breda/PMBR

Publicado 06/09/2021 14:38 | Atualizado 06/09/2021 14:48

Belford Roxo - Belford Roxo está com uma série de obras pelos quatro cantos do município. A atual gestão, desde 2017, investe em qualidade de vida para os moradores através de obras de infraestrutura. Na parte de saneamento básico, nesta segunda-feira (06/09), teve colocação de manilhas na Rua Luciano, no bairro Farrula, e colocação de ralos e terraplanagem na Rua Dona Luísa. Houve ainda instalação de rede de água potável na Rua Rubi e colocação de manilhas na Rua Nova Iguaçu, todas em Shangrilá.

Já na parte de asfalto, a pavimentação foi feita nas ruas Piauí, em São Leopoldo, Tabira, em Heliópolis, Avenida Augusto Vasco Aranha, em Areia Branca e Existente, Mina, Dona Luisa, Estrada Itaipu-Babi, em Shangrilá. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (PSL), destacou o trabalho árduo pela transformação da cidade.

“Muitos lugares que antes eram esquecidos já estão vendo a transformação acontecer. Com isso, além de qualidade de vida, nós resgatamos a autoestima da população”, resumiu Waguinho.