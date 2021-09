Na unidade em Belford Roxo, a Entidade realizou a entrega de cestas de alimentos, kits de limpeza e de materiais lúdicos aos assistidos em seus serviços de convivência - Divulgação / LBV

Publicado 06/09/2021 00:07 | Atualizado 06/09/2021 00:16

Famílias receberam cestas básicas da LBV Divulgação / LBV

Belford Roxo - Devido à pandemia, ocorreu um aumento significativo no valor dos produtos agropecuários, que inclui a carne, soja e o arroz. Com isso, a dificuldade aumenta, provocando impactos complexos em todo o país. Viver em situação de vulnerabilidade social coloca em risco o acesso à alimentação regular de milhões de famílias brasileiras.Com a renda ainda mais prejudicada, reflexo da alta na taxa de desemprego, muitos retiram o mínimo que se tem da lista do mercado e essa realidade é desafiadora.