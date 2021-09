As meninas do SE Belford Roxo posam antes do confronto em Japeri - Divulgação

Publicado 05/09/2021 15:08 | Atualizado 05/09/2021 15:10

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo continua na liderança nas competições sub-23 masculina e na profissional feminina. Neste sábado (04/09), no campo do Dragagem Esporte Clube, em Japeri, as meninas belforroxenses empataram com o ACE Nova Aliança, em 1 a 1, avançando para às quartas de finais da Taça Unifoot Diamante Pro 2021 (Troféu Pretinha). Thaís marcou o gol da equipe da Cidade do Amor.

SUB-23

Os meninos do sub-23 jogam na próxima quarta-feira (08/09), às 10h, no Estádio Nélio Gomes, contra o CERES Futebol Clube, em partida válida pela 4a rodada do Campeonato Liga Rio Copa.

"Só tenho a agradecer aos jogadores, jogadoras e equipe técnica, que estão com garra, dedicação e foco representando com dignidade o futebol de Belford Roxo, nos campeonatos. Nos sentimos fortalecidos e incentivados a trabalhar com mais vontade", disse o gerente de Futebol, Gustavo Barros.