Belford Roxo

Belford Roxo encerra Agosto Lilás com palestra informativa

Durante momentos de sensibilização sobre o objetivo do mês, foi apresentado um vídeo sobre os sinais de violência doméstica e foi apresentada uma palestra com dados estatísticos sobre o equipamento do Ceambel

Publicado 01/09/2021 17:07 | Atualizado há 2 dias