O curso de artesanato é sempre bem procurado na Casa da Cultura - Divulgação

Publicado 01/09/2021 17:14 | Atualizado 01/09/2021 17:17

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está com inscrições abertas para 500 vagas em cursos livres. As opções são variadas como dança, zumba, teatro, artesanato, capoeira, iniciativa musical, flauta, percussão, bateria, DJ e fotografia.

As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura (Avenida Bob Kennedy, s/n, bairro Nova Piam). É necessário levar cópia da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3X4, declaração escolar e pasta azul 17.

Um dos cursos oferecidos na Casa da Cultura é o de iniciação musical Divulgação

Em virtude da pandemia, as turmas serão reduzidas para evitar aglomeração e possível contágio da Covid-19. “Alunos e professores terão que usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70. Tomaremos todos os cuidados para preservarmos a saúde de todos que frequenta ou trabalham na Casa da Cultura. Os curso surgem como oportunidade para quem quer se aperfeiçoar na carreira ou iniciar em outras áreas”, destacou secretário de Cultura, Bruno Nunes.