Os testes rápidos dão o resultado em cerca de 10 minutos. Caso seja necessário, a pessoa é encaminhada a uma unidade de saúde - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 31/08/2021 15:34 | Atualizado 31/08/2021 15:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realiza nesta quarta-feira (01/09), das 9h às 14h, na Praça de Heliópolis e na Praça do Wona, os testes rápidos para a detecção da Covid-19. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, mais de 120 mil pessoas fizeram o teste no município.

Para fazer o teste é necessário levar cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência. O resultado fica pronto dentro de 10 minutos e os munícipes já saem do local com os medicamentos, quando necessário.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que os testes são grandes aliados do município no combate à Covid-19. “Estamos em diversas frentes combatendo esta doença que já matou milhares de brasileiros. Os testes são eficazes. Os casos positivos já serão encaminhados para tratamento nas unidades de saúde”, finalizou.