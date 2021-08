A equipe feminina do SE Belford Roxo jogarão contra o Nova Aliança, pela Taça Pretinha, no próximo sábado (04/09) - Divulgação

Publicado 31/08/2021 00:23 | Atualizado 31/08/2021 00:31

Belford Roxo - O presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes, após a partida que colocou o time profissional masculino entre os quatro melhores da Série C do Campeonato Carioca, elogiou o desempenho do time estreante no futebol carioca. O dirigente externou sua vontade de continuar em busca do alto do pódio em todas as categorias, mostrando a força do clube e os seus objetivos.

“Somos gratos a todos os torcedores, patrocinadores e amigos que acreditam neste sonho de elevar a nossa equipe profissional masculina a Série A do Cariocão. O sonho não acabou, foi adiado. O nosso foco é mostrar novos talentos, divulgar o esporte da nossa cidade, ajudar a criar novas oportunidades de trabalho e desenvolver sonhos através do esporte”, afirmou Reginaldo Gomes.



O SE Belford Roxo sub-23 joga nesta quarta-feira (01/09), às 10h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, contra o Duque Caxiense, pela 3ª rodada do returno da Rio Copa Divulgação

A equipe feminina está disputando a Taça Unifoot Diamante Pró 2021 (Troféu Pretinha), e é líder da competição. O time masculino sub-23, tem realizado excelentes jogos pelo Campeonato Liga Rio Copa, estando na liderança absoluta.

“Em breve estaremos realizando avaliações, no Estádio Nélio Gomes, para a montagem da equipe sub 17, que irá disputar o Carioca da Série C. A nossa emoção, amor e dedicação pelo futebol de Belford Roxo nunca vai parar” disse o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes.



Nesta quarta-feira (01/09), às 10h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, os atletas belforroxenses sub-23 enfrentam o Duque Caxiense, pela 3ª rodada do segundo turno da Rio Copa Sub 23.



No sábado (04/09), às 15h, no campo do Dragagem Esporte Clube, em Japeri, as meninas de Belford Roxo jogarão contra o Nova Aliança, pela Taça Pretinha.