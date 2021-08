Os jogadores do SE Belford Roxo lutaram muito, mas acabaram sendo eliminados em casa da Série C do Carioca - Divulgação

Os jogadores do SE Belford Roxo lutaram muito, mas acabaram sendo eliminados em casa da Série C do CariocaDivulgação

Publicado 30/08/2021 17:46 | Atualizado 30/08/2021 17:52

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo quase conseguiu chegar à final da Série C do Campeonato Carioca. Os belforroxenses precisavam vencer por um de diferença o jogo de volta das semifinais, chegaram a virar o jogo para 2 a 1, mas acabaram cedendo o empate em 2 a 2 para SE Búzios, neste domingo (29/08), no Estádio Nélio Gomes, em Hinterlândia, em Belford Roxo. Como o time da Região dos Lagos venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Cabo Frio, a igualdade no placar significou a eliminação do clube da Baixada Fluminense.

O SE Belford Roxo realizou uma grande campanha na Série C do Carioca Divulgação Allan Barreto e Ina marcaram os gols do SE Belford Roxo. O clube realizou uma grande campanha, tendo terminado em primeiro o primeiro turno da competição da Ferj. Ao todo na competição, foram 14 vitórias, três derrotas e um empate.

Paduano e Búzios farão à final da Série do Campeonato Carioca, além de terem garantido o acesso.